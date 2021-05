Vídeo mostra jovem de 17 anos a escapar ileso de colapso de uma parede em Inglaterra

Apenas por uma unha negra, um rapaz de 17 anos escapou à queda de uma parede, em Christchurch, no condado de Dorset no sul de Inglaterra.

Num vídeo, partilhado nas redes sociais e captado por uma câmara de vigilância na campainha de uma porta, vê-se Ryan Puttick a passar no momento em que a parede de uma casa cai.

Pelas imagens, o adolescente continuou tranquilo, sem ter apresentado qualquer reação quando os azulejos tombaram para o chão, caindo por cima de um carro.

Contudo, Ryan contou à BBC que “estava muito nervoso por dentro”, uma vez que estava a caminho do comboio que ia apanhar para a faculdade, onde teria um exame.

O rapaz de 17 anos disse que naquele momento só pensou que não podia perder o comboio nem faltar ao exame e por isso agiu “da forma mais tranquila possível”.

Segundo as autoridades britânicas, o incidente não provocou feridos, tendo danificado apenas um carro que estava estacionado.

😲 A teenager's lucky escape 😲



Ryan, 17, was on his way to an exam when this happened in Christchurch on Friday!



Ryan went on to sit his exam, despite being 'really shaken' by the near-death experience



📰 Read more ➡️ https://t.co/VfOhi3SuU5 pic.twitter.com/RZGXIaTZTp