Kate Middleton recebe menina com cancro que queria conhecer uma princesa

Kate Middleton recebeu uma menina de cinco anos da residência oficial da Rainha Isabel II em Edimburgo, na Escócia. A pequena Mila Sneddon luta contra um cancro e tinha o sonho de conhecer uma princesa vestida de cor-de-rosa. Sonho que a mulher do príncipe William realizou.

Uma fotografia de Mila fez parte do projeto fotográfico de Kate Middleton sobre o confinamento e passou a ser o símbolo do isolamento durante a pandemia, depois de ter sido fotografa a beijar uma janela enquanto o pai estava do lado de fora. Na altura do primeiro confinamento no Reino Unido, a menina estava no quarto mês de quimioterapia e esteve afastada do pai porque este tinha de trabalhar fora diariamente, aumentando o risco de contrair covid-19.

“Olá Mila. Olha só para ti. Quero dar-te um grande abraço apertado, é tão bom conhecer-te pessoalmente”, disse Kate quando viu a menina, que estava acompanhada pelo pai, pela mãe e pela irmã mais velha.

“Amo o teu vestido, podes dar uma voltinha? E os teus sapatos”, continuou.

A família de Mila afirmou que o encontro foi “surreal”, já a menina diz que a experiência foi “muito boa”. “Nunca tinha conhecido uma princesa verdadeira na minha vida”, afirmou.