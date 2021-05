Príncipe William teme que "bombardeamento de verdade" de Harry vá longe demais

O príncipe William receia que o “bombardeamento de verdade” do seu irmão, o príncipe Harry, vá longe demais e prejudique, ainda mais, as relações com a família real britânica.

Em declarações ao Mail on Sunday, um amigo do duque de Cambridge disse que este estava desapontado e “muito preocupado” após as últimas declarações de Harry, nomeadamente sobre a falta de apoio a Meghan Markle no que diz respeito à saúde mental. Note-se que o filho mais novo do príncipe Carlos continua a fazer várias revelações sobre a família na série 'The Me You Can't See’.

"Todos nós sabemos que quando as pessoas estão a sofrer e a lutar somos todos incrivelmente bons a encobrir isso", disse Harry à atriz Glenn Close, que participou no mais recente episódio da série, depois de falar sobre a "vergonha" sentida por algumas pessoas no que diz respeito à saúde mental.

Antes, Harry acusou o pai de o deixar sofrer sozinho após a morte da mãe, a princesa Diana. "O meu pai costumava dizer ao William e a mim: 'Bem, foi assim para mim, então será assim para vocês'", disse. "Isso não faz sentido. Só porque tu sofreste, não significa que os teus filhos tenham que sofrer. Na verdade, muito pelo contrário", acrescentou.

Outra fonte disse ainda à publicação britânica que havia “preocupações” no Palácio de Buckingham de que Harry e Meghan Markle farão mais acusações contra a família.