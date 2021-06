FC Porto confirma renovação de Sérgio Conceição por mais três épocas

O FC Porto vai renovar contrato com Sérgio Conceição até 2024, ou seja, por mais três épocas.

A informação tinha sido avançada na sexta-feira pelo Porto Canal, e o próprio clube confirmou a renovação do técnico português nas redes sociais.

Sérgio Conceição será assim o primeiro treinador desde que Pinto da Costa é presidente do clube a cumprir mais do que quatro temporadas consecutivas à frente do comando técnico dos dragões.