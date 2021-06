Golfinho resgatado de uma zona rochosa numa praia de Mafra

Um golfinho foi resgatado, este sábado, de uma zona rochosa da praia de São Sebastião, no concelho de Mafra, tendo ficado com algumas escoriações, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As autoridades revelaram que o alerta foi dado por volta das 9h00, por um popular que dava conta que o golfinho, do tipo "riscado", estaria preso numa zona rochosa. O piquete do Posto da Polícia Marítima da Ericeira foi mobilizado “de imediato” para o local.

Além da Polícia Marítima da Ericeira, foi mobilizado para o local uma mota de água, uma embarcação da Estação Salva-vidas e elementos do projeto "SeaWatch", tendo sido também contactado o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O mamífero foi resgatado com vida mas com algumas escoriações, tendo sido transportado para o "seu habitat natural", a cerca de quatro milhas (aproximadamente sete quilómetros) da costa.