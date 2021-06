Realeza. Nasceu a filha de Harry e Meghan

É oficial: a filha do príncipe Harry e da mulher Meghan, duques de Sussex, já chegou ao mundo. O anúncio foi feito pelos mesmos, que revelaram ainda o nome da menina: Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

A menina, que é oitava na linhagem de sucessão ao trono britânico, nasceu na passada sexta-feira, pelas 11h40 locais (19h40 em Lisboa), no Santa Barbara Cottage Hospital, na Califórnia, informou o casal em comunicado oficial. O nome é uma homenagem à mãe e à avó do príncipe. “Lili recebeu o nome da sua bisavó, Sua Majestade, a Rainha, que é tratada carinhosamente como Lilibet”, pode ler-se no comunicado, ao passo que “Diana foi escolhido em homenagem à sua querida avó, a princesa de Gales”.

“Ela é mais do que jamais poderíamos ter imaginado, e continuamos gratos pelo amor e pelas orações que sentimos em todo o mundo. Obrigado pela contínua gentileza e apoio durante este momento muito especial para nossa família”, continuou o casal em comunicado.

Este é o segundo filho de Meghan e Harry, após o nascimento de Archie, que completou dois anos no mês passado.

O casal não publicou, no entanto, qualquer fotografia da menina, e pediu que, em vez de prendas, os interessados se informem e apoiem organizações sem fins lucrativos que apoiem raparigas e mulheres pelo mundo. Recorde-se que Meghan Markle tinha sofrido um aborto espontâneo em julho do ano passado, que deu azo a um artigo de opinião no The New York Times, onde a duquesa de Sussex e atriz partilhou os acontecimentos.

As reações ao anúncio não demoraram a chegar, e a Rainha Isabel II, o príncipe Carlos, seu filho, a mulher Camilla, e o príncipe William e a mulher, Kate “foram informados e estão encantados com a notícia do nascimento de uma filha para o Duque e Duquesa de Sussex”, confirmou um porta-voz do palácio de Buckingham.

Também Boris Johnson, primeiro-ministro do país, felicitou o casal, através de uma mensagem no Twitter.

Pós-entrevista O nascimento de ‘Lili’ ficou marcado pela entrevista dada por Harry e Meghan a Oprah Winfrey, em março, quando o casal se dedicou a tornar públicas situações de discussão da família sobre a cor da pele do seu primeiro filho, Archie, antes mesmo de nascer.

Foi nessa entrevista que o casal anunciou a gravidez. A conversa com Oprah foi polémica, já que foi o palco de várias revelações sobre a vida interna no palácio de Buckingham, tendo Meghan Markle revelado que chegou a considerar o suicídio e confessado ter sentido grande isolamento dentro das paredes do palácio britânico.

‘Lili’ nasceu em Santa Bárbara, na Califórnia, para onde o casal se mudou após renunciar aos deveres reais, graças às alegadas atitudes racistas e intrusões constantes na sua vida pessoal dos meios de comunicação britânicos.