Ben Affleck e mãe de Jennifer Lopez divertem-se num casino em Las Vegas

A relação entre Ben Affleck e Jennifer Lopez parece ter pernas para andar. Tudo parece estar bem encaminhado, uma vez que o ator foi visto a divertir-se com a mãe da cantora. Não houve sinal de JLO no momento.

De acordo com a Page Six, o ator de 48 anos e Guadalupe Rodríguez foram fotografados juntos no casino do resort em Sin City, sítio onde Ben Affleck está a realizar o seu próximo projeto cinematográfico.

Não se sabe se a mãe de JLO faz parte do projeto, porém, sabe-se que Guadalupe é uma excelente jogadora de casino. Segundo a mesma fonte, Guadalupe Rodríguez já ganhou aproximadamente dois milhões de euros num casino em Atlantic City.