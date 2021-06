Bolsonaro multado por não usar máscara em evento público em São Paulo

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, foi multado, no sábado, por “desrespeito das regras sanitárias em vigor no Estado de São Paulo”. Segundo a agência de notícias AFP, além do chefe de Estado brasileiro, foram também multados o seu filho, Eduardo Bolsonaro, e o ministro das Infraestruturas, Tarcísio Gomes de Freitas.

Bolsonaro participou no desfile de motociclistas “Acelere por Cristo”, que juntou milhares de apoiantes, sem máscara de proteção individual. A multa aplicada pelas autoridades estaduais foi de 552 reais, cerca de 89 euros.

O Presidente brasileiro manifestou a decisão e defendeu que quem já está vacinado contra a covid-19 não deveria utilizar máscara. "É impossível para uma pessoa vacinada transmitir o vírus", afirmou.