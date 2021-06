Festival Summer Fest na Ericeira foi adiado para julho de 2022

O festival de música Summer Fest, marcado para o início de julho na Ericeira (Mafra), foi adiado para 2022, por não serem "ainda conhecidas as regras para a realização de grandes eventos", anunciou hoje a organização.

Estava previsto que a 12.ª edição do Sumol Summer Fest se realizasse a 2 e 3 de julho no Ericeira Camping, concelho de Mafra, mas, soube-se esta segunda-feira, foi adiada para 1 e 2 de julho de 2022.

"A cerca de três semanas das datas previstas, com o tempo necessário para a preparação e montagens, e não sendo ainda conhecidas as regras para a realização de grandes eventos, tivemos de tomar a difícil decisão de adiar uma vez mais a 12.ª edição", afirmou a promotora Música no Coração.

O festival este ano contaria com as atuações de Burna Boy, Nenny, Piruka e o espetáculo de hip hop nacional "Eixo Norte-Sul", com nomes como Mundo Segundo, acompanhado de Maze, Ace, Deau, Virtus, Xeg, Chullage, Sir Scratch e Kappa Jotta.



A organização fez saber que o bilhete adquirido para as edições de 2020 ou 2021 – ambas adiadas por causa da covid-19 - é válido para a edição de 2022, sem necessidade de troca ou emissão de novo ingresso. Para quem preferir o reembolso, este pode ser solicitado nos 14 dias úteis seguintes à data que estava prevista para 2021.