Craque do Manchester City pediu a namorada em casamento com anel que custou perto de meio milhão de euros

Riyad Mahrez, avançado do Manchester City, não olhou a custos para pedir a namorada em casamento.

Segundo a imprensa britânica, após 16 meses de namoro, o futebolista, de 30 anos, comprou um anel de 400 mil libras, mais de 466 mil euros, para se comprometer com Taylor Ward, de 23 anos. O pedido de casamento foi feito em Mykonos, na Grécia, onde estavam de férias com os pais da jovem - Ashley Ward, ex-jogador de futebol, e Dawn Ward, que participou no reality show The Real Housewives of Cheshire.

“A Taylor não estava à espera, e estava totalmente radiante”, disse uma fonte ao The Sun.

"Ela e o Riyad formam um casal incrível, e eles são tão apaixonados. O Riyad escolheu pessoalmente o anel, que foi personalizado”, acrescentou, revelando que depois do ‘sim’ houve uma grande festa de comemoração.

Segundo a publicação, o casal irá dar continuidade aos festejos com amigos e familiares nos próximos dias.