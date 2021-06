Harrison Ford magoa-se num ombro durante filmagens de "Indiana Jones"

A filmagem do quinto filme da saga “Indiana Jones”, que ainda não tem título oficial, começou a ser rodada no início de junho em Inglaterra.





Harrison Ford lesionou-se num ombro durante as gravações de uma cena de luta para “Indiana Jones 5”.

De acordo com o estúdio, a rodagem do filme vai continuar sem ator, aproveitando para gravar as cenas onde o protagonista de 78 anos não participa, enquanto recebe o tratamento apropriado à sua lesão.

"Durante o ensaio para uma cena de luta, Harrison Ford sofreu uma lesão envolvendo o ombro. A produção vai continuar enquanto é avaliado o tratamento apropriado e o cronograma de rodagem será reconfigurado conforme seja necessário nas próximas semanas”, explicou um porta-voz da Disney em comunicado.

Não é a primeira vez que o ator de 78 anos se lesiona num filme. Em 2014, Harrison Ford partiu uma perna durante as filmagens de “Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força”.