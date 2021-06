Francisca Cerqueira Gomes recebe vacina contra covid-19 e deixa utilizadores do Instagram indignados

Maria Cerqueira Gomes anunciou, esta quarta-feira, nas redes sociais que foi vacinada contra a covid-19, no Porto, e que a sua filha Francisca Cerqueira Gomes, de 18 anos, também recebeu a primeira dose do fármaco.

A apresentadora recebeu dezenas de mensagens de utilizadores, indignados com a situação, ao acusar Francisca de ter recebido prioridade na vacinação, uma vez que as inscrições para a faixa etária dos maiores de 18 anos ainda não abriram.

Para esclarecer, Maria Cerqueira Gomes partilhou várias histórias no Instagram, explicando que "ontem, na cidade do Porto e noutras cidades do Norte, abriram ao final do dia, duas horas para pessoas a partir dos 18 anos, podíamos aparecer sem marcação para tentar controlar a quarta vaga. Eu fui vacinada, a minha filha também... como todos os outros que souberam e tiveram horas como nós à espera de oportunidade".

A apresentadora aproveitou o espaço para alertar os habitantes do norte para seguir o que fez na quarta-feira: “Sei que hoje [quinta-feira] no Cerco vão fazer igual… estejam atentos e levem água e chapéu. É duro mas compensa ponto exclamação vacina enquanto houver vacinas. Parabéns profissionais de saúde que mais uma vez estão a dar o litro!”.

“Para terminar o assunto”, acrescenta Maria, ao dizer que a filha e atriz da TVI está a ser alvo de insultos por ter revelado que tomou a primeira dose da vacina. “Tenho de dar os parabéns à Francisca pela capacidade na gestão das suas redes".

De recordar que Francica Cerqueira Gomes foi a escolha inicial da TVI para personagem principal da novela Festa é Festa, o que causou uma grande polémica, devido ao facto de a manequim de 18 anos não ter formação ou experiência como atriz, ao contrário de vários jovens atores que criticaram e lamentaram a escolha do canal, que voltou atrás optando por outra protagonista, Beatriz Barosa.