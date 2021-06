Ama salva bebé atacado por jacaré. Criança teve de amputar antebraço

Menino encontra-se internado ainda em estado grave, no Brasil.





Um bebé, de um ano e oito meses, foi atacado, esta quarta-feira, por um jacaré, numa lagoa, em Porangatu, norte do estado brasileiro de Goiás. O menino, que se encontra em estado grave, teve de amputar o antebraço direito.

De acordo com o site G1, que cita Juliano Ferreira, médico, a criança está em recuperação.

Segundo disse o profissional, esta quinta-feira, "o braço estava muito destroçado" quando o bebé foi levado para o hospital. No entanto, agora a criança está clinicamente bem. "Ele vai ter vida normal. A articulação do cotovelo ficou preservada para poder implantar uma prótese futura”, explicou.

O ataque aconteceu na manhã de ontem. A mãe da criança relatou ao médico que o bebé estava com a ama. Depois de ouvir gritos deslocou-se ao local e viu o filho já ferido nos braços da mulher.

“Ela disse que a babá estava passeando com a criança quando a mãe escutou o choro. A babá disse que o animal abocanhou o braço do bebé e puxou para a água, ela contou que entrou na água e tirou a criança da boca do jacaré”, afirmou.

A criança foi assistida no local e levada para uma unidade hospitalar. Contudo, teve de ser transportado de helicóptero para outro hospital, onde atualmente se encontra numa Unidade de Cuidados Intensivos.

A Prefeitura de Porangatu lamentou o incidente e disse que, embora a espécie não apresente riscos para os humanos, é importante manter o afastamento. A lagoa já foi fechada ao público.