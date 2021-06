Já foram emitidos 400 mil certificados digitais em Portugal

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) adiantaram que, até esta quinta-feira, foram emitidos no país 400 mil documentos de certificação da vacinação, de teste e de recuperação.

Sublinhe-se que a informação, confirmada ao Jornal de Notícias, surge no dia em que o Governo aprovou o decreto que vai regulamentar o uso dos certificados digitais, que também poderão ser utilizados para deslocações dentro do país ou para participar em eventos que obriguem à apresentação de um teste negativo.

Aliás, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, a ministra Mariana Vieira da Silva anunciou que os certificados digitais, para apresentar em deslocações internacionais a partir de 1 de julho, irão também servir para entrar e sair da Área Metropolitana de Lisboa e para participar em celebrações familiares como batizados e casamentos, além de eventos com mais de 500 pessoas em espaços fechados ou mil no exterior.