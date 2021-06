Efemérides de 25 de junho

2007 Foi inaugurado há 14 anos (Governo Sócrates, aparentemente por imposição do próprio) o Museu Coleção Berardo de Arte Moderna e Contemporânea, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, que ficou praticamente sem mais espaços expositivos.





1760 Foi criada há 261 anos a Intendência da Polícia da Corte e do Reino, sob o impulso do marquês de Pombal, no reinado de D. José – que haveria de celebrizar Pina Manique.

1927 Foi fundada há 94 anos a Associação de cegos Luis Braille, embora o seu promotor (como inventor da língua para si próprio e para os cegos em geral) tivesse morrido há muito (1809-52).

1950 Teve início há 71 anos a Guerra da Coreia, com a invasão do Sul pelo Norte.

1951 Teve lugar há 70 anos a primeira emissão de televisão a cor, pela norte-americana CBS, e ainda faltava um bocadinho para chegar a Portugal a preto e branco.

1960 A PIDE prendeu há 61 anos Agostinho Neto e Joaquim Pinto de Andrade, fundadores do MPLA.

1975 Moçambique obteve há 46 anos a sua independência em relação a Portugal.

1991 Portugal cavaquista e a Espanha felipista assinaram há 30 anos, em Bona, o Acordo de Schengen, sobre a livre circulação dos cidadãos.

2003 Foi destruída há 18 anos a última mina antipessoal do arsenal português nas oficinas de desmilitarização e defesa.

2007 Foi inaugurado há 14 anos (Governo Sócrates, aparentemente por imposição do próprio) o Museu Coleção Berardo de Arte Moderna e Contemporânea, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, que ficou praticamente sem mais espaços expositivos.

2018 Os pais de uma menina de 12 anos que cometeu suicídio depois de meses a sofrer bullying dos colegas, abriram há 3 anos um processo contra a escola em que a criança estudava, no estado do New Jersey, nos EUA.

2020 O Centro de Controle de Doenças dos EUA estimou há 1 ano que 20 milhões de pessoas na América foram infectadas com COVID-19, 10 vezes mais do que os casos confirmados.