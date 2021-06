Lisboa e Vale do Tejo já não é a região de Portugal com o Rt mais elevado

Todas as regiões de Portugal apresentam um índice de transmissibilidade R(t) superior a 1, com exceção da região Autónoma dos Açores. O Algarve é agora a região que tem o Rt mais elevado do país.

De acordo o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva pandémica, divulgado todas as sextas-feiras, os Açores são a região do país com o Rt mais baixo – 0,98. Na semana passada apenas a Madeira apresentava um Rt inferior a 1 – valor que esta semana é de 1,7.

Já Lisboa e Vale do Tejo que nas últimas semanas tem sido a região do país com o Rt mais elevado, destaca-se esta semana por uma diminuição deste índice. Na semana passada, a região tinha um Rt de 1,20 e esta semana é de 1,17.

A região com o Rt mais elevado é agora o Algarve – 1,34. Seguem-se a Madeira e Lisboa, com um Rt de 1,17, como já tinha sido mencionado, o Centro com um Rt de 1,12, o Alentejo com um Rt de 1,08, o Norte com um Rt de 1,03 e os Açores, com um Rt de 0,98.

“Ao nível nacional, desde 14-06-2021 até dia 20-06-2021, que se observa uma redução do R(t) (…) fenómeno idêntico é também observado na região de Lisboa e Vale do Tejo (…) Este resultado sugere uma desaceleração do aumento do número de novos casos neste período de tempo, ou seja, o número de novos caso mantém-se a crescer, mas mais devagar. (…) Por outro lado, na região Algarve observa-se um aumento acentuado do R(t),”, destaca o INSA.

O Rt nacional é de 1,14 e no continente 1,15.

Portugal apresenta uma taxa de notificação acumulada de 14 dias “entre 120 e 239,9 por 100 mil habitantes e R(t) superior 1, ou seja, taxa de notificação elevada e com tendência crescente”.

Quando à incidência, a região Lisboa e Vale do Tejo apresenta uma taxa acumulada superior a 240 casos por 100 mil habitantes e as regiões dos Algarve e Açores superior a 120 casos por 100 mil habitantes. As restantes regiões apresentam uma taxa de incidência acumulada inferior a 120 casos por 100 mil habitantes, das quais as regiões Centro e Madeira se encontram abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes.

Lisboa e Vale do Tejo tem uma incidência de 245,3 casos por 100 mil habitantes, o Algarve de 194,5 casos e os Açores de 167,2.

O Alentejo de 82,4, o Norte de 65,3 e o Centro de 55,2. Na Madeira a incidência é de 44,9 casos por 100 mil habitantes.