Suns mais perto do título da Conferência Oeste

O emblema de Chris Paul liderou no quarto jogo da final, e dilatou a distância para os LA Clippers, num jogo com poucos pontos (84-80) no marcador que deixou os Suns na liderança por 3-1.

A formação do Arizona dominou durante todo o jogo, e acabou por assegurar a aproximação ao título, que seria o terceiro na sua história, após as conquistas de 1976 e 1993, bem como o lugar na final nacional, onde estará o vencedor da final da Conferência Este, entre Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks.

Devin Booker, com 25 pontos marcados, e Chris Paul, com 18, foram os jogadores da noite para os Suns, bem como Deandre Ayton, que assegurou 19 pontos e 22 ressaltos.

Do lado dos Clippers, Paul George voltou a brilhar, com 23 pontos, 16 ressaltos e 6 assistências. Ainda assim, não foi o suficiente para compensar as lesões de Kawhi Leonard e Serge Ibaka, e a presença dos Clippers naquela que seria a primeira final nacional da sua história está comprometida.

O quinto jogo da final da Conferência Oeste joga-se na madrugada de terça-feira (29 de junho) na Phoenix Suns Arena.