Casos ativos de covid-19 disparam e há mais 30 infetados nos hospitais

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.496 novos casos de covid-19 e uma vítima mortal associada à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, o país soma agora um total acumulado de 874.547 infetados desde o início da pandemia, dos quais 17.084 não resistiram.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 958 novos contágios do total de 1.496

Segue-se o Norte com 227 novos infetados, o Algarve com 151, o Centro com 114 e o Alentejo com 35. No arquipélago dos Açores há quatro novos casos e no da Madeira mais sete.

O único óbotp foi registado, nas últimas 24 horas, ocorreu no Norte.

O número de internamentosaumentou significativamente. Há agora 477 doentes com covid-19 nos hospitais portugueses, mais 30 do que ontem. Há oito dias que o número de internados é superior a 400. Também os doentes em Cuidados Intensivos aumentaram e são agora 116, mais três do que ontem.

Por outro lado, mais 475 pessoas venceram a doença, elevando o número de recuperados para 825.684.

Há agora 31.779 casos ativos, mais 1.020 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 49.320 contactos em vigilância.

Os dados acerca da incidência e do índice de transmissibilidade (Rt) não sofreram alterações, uma vez a última atualização foi feita na sexta-feira. Portugal tem uma incidência de 137,5 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Já quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 138,7 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em ambos os casos, o país está na zona vermelha da matriz de risco.

O Rt nacional é de 1,14 e o Rt do continente 1,15.