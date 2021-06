Desporto

Espanha elimina Croácia por 5-3 e passa para quartos-de-final do Euro 2020

Um jogo de fortes emoções que começou por inaugurar o marcador com um erro monumental do guarda-redes espanhol e que terminou com cinco golos do país vizinho, entre os quais um golaço de Morata, o avançado que recebeu muitas críticas durante este Europeu.