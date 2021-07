TikToker deixa utilizadores estupefactos com parecenças com Jennifer Aniston | Vídeo

Chama-se Lisa Tranel e há muito que as suas semelhanças com Jennifer Aniston, a eterna Rachel Green da série Friends, chamavam à atenção dos seguidores. Contudo, a teoria de que Tranel é realmente parecida com a atriz adensou-se quando esta decidiu imitar a própria numa das cenas da série.

No seu último vídeo partilhado na rede social TikTok, Lisa Tranel deu cara à voz de Rachel Green num diálogo do episódio "The One Where Chandler Can't Remember Which Sister", da terceira temporada de Friends, e não foi só a sua imagem que ficou parecida à de Aniston, como também as expressões pareciam as da sua personagem.

O vídeo em questão já tem mais de 2,5 milhões de visualizações e Lisa Tranel conta com mais de 151 mil seguidores.

Nos comentários os internautas expressaram a sua estupefação perante as semelhanças entre Tranel e Aniston.

“Na verdade, pensei que fosse a Jennifer Aniston ”, comentou uma pessoa. “Uau”, escreveu outra.

Lisa Tranel reconhece as suas semelhanças com a atriz, uma vez que na sua biografia destaca: “Não é a Jennifer Aniston”.