Carro de Cabrita ia a mais de 200Km/h

Todos os testemunhos ouvidos pelo Nascer do SOL e nas investigações ao acidente que envolveu o carro do ministro Eduardo Cabrita, vitimando um trabalhador de 43 anos na A6, admitem que a viatura circulava a mais de 200 km/h. Aguarda-se a perícia da BMW ao carro, que está equipado com um computador interno onde é guardada toda a informação e que deverá ser feita pela marca nos próximos dias. Elementos relativos à hora da passagem nas portagens permitirão calcular a média de velocidade a que o carro seguiu até ao momento do acidente, sendo mais difícil serem usados para determinar a velocidade quando ocorreu o despiste. Ao que o Nascer do SOL apurou, a comitiva do ministro ainda buzinou quando se apercebeu do trabalhador na via, mas a velocidade a que seguiam já não evitou a tragédia.

Como acontece habitualmente nas deslocações, o carro do ministro era acompanhado por uma viatura do corpo de segurança pessoal da PSP, que seguia do lado direito na estrada com duas faixas. Atrás vinha uma terceira viatura, com elementos civis do gabinete de Eduardo Cabrita. Ao que o Nascer do SOL apurou, existem assim pelo menos seis testemunhas do acidente, além dos dois trabalhadores que se encontravam junto ao carro de apoio dos trabalhos de manutenção e limpeza a cargo da empresa Arquijardim. O trabalhador estava a iniciar o atravessamento da estrada depois de ter ido buscar sinalização ao separador central. Fonte próxima da investigação admite que como há uma ligeira curva próxima do local, pode ter olhado e não ter visto nenhum carro e quando ouviu a buzina instantes depois, recuou mas acabou por ser colhido mortalmente.

Eduardo Cabrita saiu do carro, entrou na viatura do corpo de segurança da PSP e seguiu para Lisboa, o procedimento no transporte de figuras de Estado. No local ficou o motorista, que fontes ouvidas pelo Nascer do SOL admitem que se encontra em estado de choque. Adiantam também que se trata de um civil contratado pelo gabinete ministerial. «Não tem nada a ver com a PSP nem com a GNR», explica fonte da PSP.

O inquérito, dizem fontes policiais, levará seis meses a ser concluído mas o Nascer do SOL sabe que as testemunhas oculares já começaram a ser ouvidas. E a velocidade a que seguia Cabrita não é surpresa. «Não conheço nenhum ministro que faça uma viagem de autoestrada e que o carro vá a menos de 170», acrescenta outra fonte da PSP, explicando que é normal os carros governamentais andarem a velocidades excessivas, algo permitido na lei – à semelhança das ambulâncias – mas apenas quando estão em «serviço urgente de interesse público».

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.