Filha de Bruce Springsteen qualifica-se para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Atleta faz parte da equipa de hipismo que vai representar os EUA no Japão.





Jessica Springsteen, filha de Bruce Springsteen, fará parte da equipa de hipismo que representará os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A atleta, de 29 anos, está de partida para o Japão, com o seu cavalo, Don Juan van de Donkhoeve.

A filha do cantor norte-americano aprendeu a montar a cavalo, aos quatro anos, na quinta dos seus pais, em Nova Jérsia, e desde então que é apaixonada pelo hipismo, ocupando, atualmente, o 27º lugar do ranking mundial.

"Sonho com isto desde que me lembro", escreveu no Instagram. "Sinto-me muito grata à minha equipa, amigos e família por ter ajudado a fazer disto realidade", adiantou.

E acrescentou: “Não há cavalo no mundo com quem eu preferisse estar nesta ‘viagem’, obrigada Don! És o cavalo da minha vida”.