Scarlett Johansson está grávida pela segunda vez e bebé estará quase a nascer

A atriz Scarlett Johansson está grávida pela segunda vez, cerca de sete anos após se ter estreado na maternidade.

Este será o primeiro filho do casamento com o também ator Colin Jost, conhecido por fazer parte do elenco do programa de televisão de comédia Saturday Night Live.

"Na verdade, a Scarlett está quase no final da gravidez", disse uma fonte próxima do casal ao site Page Six, acrescentando que a atriz “tem mantido tudo em segredo".

A novidade parece assim confirmar os rumores da gravidez de Scarlett Johansson, que começaram a circular depois de a atriz ter faltado a vários eventos relacionados com a promoção do filme Viúva Negra, do qual é protagonista.

Sublinhe-se que esta é a segunda gravidez da atriz de 36 anos. Scarlett Johansson já é mãe de Rose Dorothy Dauriac, atualmente com 6 anos, que nasceu em 2014, quando a norte-americana estava numa relação com o publicitário francês Romain Dauriac, que durou de 2014 a 2017.