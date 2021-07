Pode realizar testes rápidos de antigénio comparticipados em 146 farmácias do país

Há 146 farmácias em Portugal continental que estão a realizar testes rápidos de antigénio à covid-19 comparticipados.

De acordo com uma lista divulgada pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Lisboa é o distrito onde mais farmácias realizam estes testes: são 21. Segue-se Viseu, com 18, Coimbra, com 16, o Porto com 14, Aveiro com 12 e Braga e Leiria com 11 cada.

Já em Setúbal e Santarém há 10 farmácias, Évora cinco, Bragança quatro e Vila Real três. Em Castelo Branco, Faro, Guarda, Portalegre e Viana do Castelo há duas e em Beja uma.

Recorde-se que, a partir de 1 julho, os testes rápidos de antigénio (TRAg) à covid-19 passaram a ser comparticipados a 100%.