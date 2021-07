Número de internados com covid-19 continua a disparar em dia com oito mortes

Dados da DGS revelam que estão hospitalizadas mais 40 infetados do que ontem. Há 672 doentes covid internados, dos quais 153 – mais nove – se encontram nos cuidados intensivos.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 2.323 novos casos de covid-19 e oito óbitos associados à doença. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, foram confirmadas, no total, 907.974 infeções, que levaram à morte de 17.156 pessoas.

Lisboa e Vale do Tejo diagnosticou mais 1.058 casos de covid-19 dos 2.323 contágios das últimas 24 horas. O Norte somou mais 693 infeções, o Algarve mais 242, o Centro mais 226 e o Alentejo mais 64. Nos Açores foram confirmados 31 casos e na Madeira nove.

Em relação aos óbitos, na Grande Lisboa morreram seis pessoas com sintomas de covid-19, No Alentejo uma e no Algarve outra.

O número de internamentos disparou para 672, uma subida significativa de mais 40 pessoas admitidas nos hospitais com a doença face aos dados de sábado. Nos cuidados intensivos encontram-se agora 153 infetados, mais nove do que ontem.

Por outro lado, o número de recuperados subiu para 845.516, depois de mais 1.019 terem deixado de ter a doença ativa.

Atualmente existem 45.302 casos ativos, mais 1.296 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 73.762 contactos, um indicador que não tem parado de subir.

A taxa de incidência e o índice de transmissibilidade mantê-se nos valores de sexta-feira, data da última atualização da DGS.

Assim, a incidência nacional é de 272,0 casos por cem mil habitantes e no continente é de 280,5. Já o R(t) nacional está em 1,18. Quando considerado apenas o território continental, está em 1,19.