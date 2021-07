PSP de Coimbra põe fim a ajuntamento ilegal com cerca de 100 estudantes na via pública

Dos cerca de 100 estudantes, apenas nove, com idades entre os 19 e os 22 anos, foram identificados, uma vez que a maioria se colocou em fuga quando se apercebeu da presença de polícias.





O Comando Distrital de Coimbra da Polícia de Segurança Pública (PSP) terminou com uma festa ilegal, na madrugada de domingo, que juntou cerca de 100 estudantes no centro da cidade, anunciou, esta segunda-feira, a força de segurança.

Em comunicado, a PSP explica que os agentes “deslocaram-se à zona do Arco da Traição”, pelas 4 horas, dado “haver informação que ali estava a decorrer uma festa com cerca de 100 estudantes, a consumirem bebidas alcoólicas na via pública, sem cumprirem o devido distanciamento social e sem uso de máscara facial”.

Dos cerca de 100 estudantes, apenas nove, com idades entre os 19 e os 22 anos, foram identificados, uma vez que a maioria se colocou em fuga quando se apercebeu da presença de polícias.

“Foram levantados três autos de contraordenação por falta de uso de máscara facial e seis por incumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas na via pública”, esclarece a PSP.