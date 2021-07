É oficial: João Mário é jogador do Benfica

É oficial: João Mário é a mais recente contratação do Benfica.

O clube da Luz oficializou a contração do internacional português com um pequeno vídeo partilhado nas redes sociais. "João Mário é do SL Benfica", escreveram.

Recorde-se que o médio, de 28 anos, rescindiu contrato com o Inter de Milão esta segunda-feira e chega ao Benfica a 'custo zero'.

Na época passada, João Mario jogou com a camisola do Sporting, clube no qual se formou, por empréstimo dos italianos, já depois de ser cedido aos ingleses do West Ham e aos russos do Lokomotiv de Moscovo.