No Irão foi lançada uma aplicação de encontros... para casar

No Irão já se pode procurar um marido ou esposa através de uma aplicação, depois de as autoridades iranianas lançarem a plataforma Hamdam.

De acordo com a televisão estatal, citada pela AFP, a Hamdam, que significa “companheiro”, tem como objetivo ajudar os jovens a encontrar alguém para um casamento “duradouro” e “informado”.

Segundo a mesma agência noticiosa, no Irão a aplicação de encontros mundialmente conhecida Tinder é bastante popular. Contudo, Ali-Mohammad Rajabi, chefe de polícia responsável pela segurança no ciberespaço, sublinhou que a Hamdam é a única plataforma de encontros aprovada pelo Estado e todas as outras são ilegais no país.

Mas como funciona este aplicativo? Ao contrário do habitual, aqueles que utilizarem a Hamdam não vão conhecer a sua futura esposa num ambiente de privacidade, uma vez que quando dois jovens são emparelhados, as famílias são automaticamente envolvidas no processo, com a presença de consultores, que irão acompanhar os jovens que decidem casar durante quatro anos.

Antes de acederam aos dados e fotografias de outros utilizadores, os jovens que se registarem, gratuitamente, têm de passar num teste psicológico.

Sublinhe-se que em março o Irão aprovou uma lei para o “rejuvenescimento da população” e “apoio à família”, na qual se restringe, por exemplo, o aborto. As autoridades iranianas têm alertado também para o casamento cada vez mais tardio dos jovens.