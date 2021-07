Benfica avança para eleições antecipadas até ao final do ano

Decisão foi tomada pelos órgãos sociais do clube.





O Benfica vai realizar eleições antecipadas para a presidência do clube até ao final deste ano, segundo decisão dos órgãos sociais, divulgada, esta terça-feira, em comunicado.

A decisão foi tomada na reunião, que durou mais de três horas, dos órgãos sociais do clube, na qual foi analisada “em pormenor a situação do Clube e de todo do grupo Benfica, em clima de coesão e unidade”.

“O presidente da direção, Sr. Rui Costa, sublinhando a unanimidade de todos os vice-presidentes, informou o plenário que, finda essa missão, irá promover todas as diligências tendentes à realização de uma consulta aos sócios”, lê-se no comunicado, assinado pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Pires de Andrade.

O clube adianta ainda que o “ato eleitoral deverá ocorrer até ao final do corrente ano”.