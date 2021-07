Cuá Cuá Club. O novo espaço da noite algarvia

Naquele que foi em tempos o mítico T Clube do empresário José Manuel Trigo, uma das mais famosas discotecas do país, situada na Quinta do Lago, por onde passaram rostos conhecidos da esfera política e social portuguesa, como Francisco Pinto Balsemão e André Gonçalves Pereira, nasce agora um “conceito inovador que reúne o requinte do fine dining com o registo mais informal de um bar”, diz João Magalhães, sócio fundador deste novo espaço que abriu portas ontem. Chama-se Cuá Cuá Club Quinta do Lago e promete “revolucionar a noite algarvia”, colhendo inspiração em referências internacionais, como o Zuma no Dubai.

“São 1200 metros quadrados, distribuídos pelo interior e exterior, com um design requintado e um serviço elevado ao detalhe”, descreve em comunicado.

Para já só irá funcionar em formato restaurante, com uma cozinha que será marcada por uma “viagem entre a Ásia, o Mediterrâneo e a América do Sul”. A ideia é que os clientes possam “apreciar estes sabores” à medida que vão sendo “surpreendidos por espetáculos únicos e marcantes”, esclarece João Magalhães.

Há quase ano e meio que os bares e discotecas fecharam portas sem qualquer previsão de quando é que iriam voltar a abrir. O empresário de 49 anos, que tem vários espaços de diversão noturna entre eles o Mome, em Lisboa, e a Bliss, em Vilamoura, revela que o projeto atravessou uma fase mais difícil no arranque devido à pandemia e por essa razão teve que abrir 30% do capital do negócio, contando agora com o apoio de 10 investidores.