Portugal já administrou dez milhões de vacinas

Cerca de 95% da população com mais de 50 anos residente no continente já tem uma dose da vacina administrada.





Portugal continental atingiu, esta quinta-feira, dez milhões de vacinas contra a covid-19 administradas, cerca de seis milhões de primeiras doses e quatro milhões que completaram a vacinação, revelou o Ministério da Saúde, esta quinta-feira.

"Neste momento, cerca de 95% da população com mais de 50 anos residente no continente já tem uma dose da vacina administrada e 85% tem a vacinação completa", lê-se no comunicado do Governo.

Segundo ministério, tutelado por Marta Temido, do total de população adulta residente no continente, 74% já tem uma dose da vacina e 55% tem o esquema vacinal completo.