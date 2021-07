Segunda Circular cortada quinta e sexta-feira à noite

Via fechada ao trânsito no sentido Benfica-Aeroporto, das 21h às 6h nos dois dias.





A Segunda Circular, em Lisboa, está com o trânsito limitado na noite desta quinta-feira, assim como na noite de amanhã, sexta-feira.

A Cãmara Municipal de Lisboa informou nas redes sociais que o trânsito vai estar cortado no sentido Benfica-Aeroporto, entre o ramo de saída para o Campo Grande e o ramo de entrada do Campo Grande e da Rua Odette de Saint-Maurice, das 21h e às 6h do dia seguinte nos dias 15 e 16 de julho.

Em causa estão trabalhos de reparação no pavimento rodoviário e junta de dilatação do Viaduto do Campo Grande.