Irmãos de 15 e 10 anos morrem em acidente na A22 em Loulé

Dois irmãos, uma rapariga de 15 anos e um rapaz de 10, anos morreram, esta sexta-feira, na sequência de um despiste em Vale Formoso, Loulé.

Além das duas vítimas mortais, cujos óbitos foram declarados no local, o acidente deixou os outros três ocupantes do veículo, dois adultos e um menor, feridos com gravidade, segundo o Correio da Manhã.

A viatura despistou-se e acabou por cair de um viaduto para uma estrada secundária.

No local estiveram 37 operacionais apoiados por 13 viaturas.

[notícia atualizada com informação de mais uma vítima mortal e correção de idade]