Pogacar é oficialmente o campeão do Tour de France 2021

Wout Van Aert foi o ciclista a conquistar a vitória na última etapa da Volta a França, mas o grande vencedor da competição foi Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), o esloveno que findou o evento no primeiro lugar da tabela de classificação geral.

Pogacar concluiu o evento ao fim de 82 horas, 56 minutos e 36 segundos, e venceu ainda as camisolas branca (classificação jovem) e branca com 'bolinhas' vermelhas (classificação de montanha). Esta é a segunda vitória consecutiva de Pogacar na Volta a França, com apenas 22 anos de idade.

Já Ruben Guerreiro e Rui Costa asseguraram a presença portuguesa no evento, sendo que Guerreiro findou no 18.º lugar da classificação geral, e Rui Costa ficou no 77.º lugar.