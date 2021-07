Praia dos pescadores em Albufeira interdita a banhos devido a rebentamento de conduta de esgotos

Banhos estão proibidos até à chegada dos resultados das análises da Agência Portuguesa do Ambiente.





Uma conduta de esgotos rebentou e deixou a praia dos pescadores, em Albufeira, interdita a banhos desde esta tarde de segunda-feira.

O alerta foi recebido pela Autoridade Marítima Nacional pelas 18h, quando um nadador-salvador indicou que debaixo do pontão “estava a sair água com uma cor acastanhada, apresentando odor intenso, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Posto da Polícia Marítima de Albufeira”, informou a força marítima em comunicado.

No momento em que a Polícia Marítima detetou o estado da água, foi hasteada a bandeira vermelha, que proibiu os banhos naquela praia.

Até ao resultado das análises da água efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, a praia dos pescadores ficará interditada a banhos.