Mulher detida com droga em creche ilegal no Montijo

A PSP de Setúbal acompanhou a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens a espaço no Montijo que funcionaria como creche ilegal.

No local, as autoridades descobriram indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 159 doses individuais de haxixe, segundo a TVI.

Uma mulher, de 20 anos, foi detida em flagrante delito na posse do produto estupefaciente.

Foram retirados do local 13 crianças, entre os 18 meses e os nove anos.