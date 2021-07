Casal acusado de homicídio involuntário após festa para revelar sexo do bebé causar um incêndio

Um casal da Califórnia, nos Estados Unidos da América, está acusado de homicídio involuntário e outros mais de 30 crimes após uma festa para revelar o género do bebé ter causado um incêndio, que provocou a morte de um bombeiro.

O incêndio, que deflagrou a 5 de setembro de 2020 num parque de Yucaipa e lavrou durante cerca de dois meses, destruiu cinco casas e quase nove mil hectares de terreno. Além de ter provocado uma vítima mortal, deixou ainda 13 pessoas feridas.

Refugio Manuel Jimenez Jr, de 41 anos, e Angela Renee Jimenez, de 29 anos, declararam-se inocentes, mas podem enfrentar penas de prisão de 20 anos pelos crimes a que estão a ser acusados: três de imprudência de causar incêndio com grandes lesões corporais, quatro crimes de imprudência de causar incêndio em estruturas habitadas e 22 crimes de contravenção por imprudência de causar incêndio em propriedade de outra pessoa.

Segundo as autoridades locais, o incêndio terá sido causado por dispositivo pirotécnico gerador de fumo utilizado na festa para revelar o sexo do bebé. O casal ainda tentou apagar as chamas com garrafas de água antes de chamar os bombeiros.