Praias em Vila do Conde e Lagos interditas a banhos

As águas da praia de Mindelo, no norte, e da praia da Batata, no Algarve, estão a ser avaliadas para que seja possível a reabertura.





As praias de Mindelo, em Vila do Conde, e da Batata, em Lagos estão interditas a banhos. Segundo a análise à qualidade da água efetuada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na segunda-feira, foram encontrados valores microbiológicos acima dos normais parâmetros em ambas as zonas balneares.

Após receber a indicação da APA, os Capitães do Porto de Vila do Conde e de Lagos ordenaram para que fosse hasteada a bandeira vermelha, “interditando a ida a banhos”, assinalam dois comunicados da Autoridade Marítima Nacional (AMN), divulgados esta quinta-feira.

A interdição irá continuar até que os resultados da análise à qualidade da água demonstrem que os valores microbiológicos estão dentro dos parâmetros esperados.