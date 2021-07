Três feridos em confronto com armas de fogo no bairro da Bela Vista em Setúbal

Não há mais registo de feridos para além dos suspeitos no confronto.





Três pessoas ficaram feridas durante um confronto armado no bairro da Bela Vista, em Setúbal, esta sexta-feira. A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve duas pessoas e apreendeu quatro armas.

O Comando Distrital de Setúbal da PSP disse, em comunicado, que os três feridos são os suspeitos no confronto, não havendo mais registo de feridos nos moradores ou agentes da polícia.

A força de segurança recebeu o alerta às 15h00 de que cerca de seis pessoas estavam “em confrontos, com disparos de armas de fogo” no interior do bairro, informou o porta-voz da PSP, intendente Nuno Carocha, à agência Lusa.

"De imediato foram acionados meios policiais. Temos três feridos, cinco suspeitos identificados e dois detidos", indicou o agente da PSP à mesma fonte, ao acrescentar que quatro armas foram apreendidas naquela ocorrência.