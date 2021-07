Jennifer Lopez assume relacionamento com Ben Affleck

“Bennifer” – como ficaram conhecidos pelos fãs – começaram a namorar no verão de 2002 e ficaram noivos em novembro do mesmo ano. Em setembro de 2003 cancelaram o noivado e anunciaram, na primavera de 2004, o fim da relação. Dezassete anos depois, voltam a namorar.





É oficial, pelo menos no Instagram. Jennifer Lopez acabou com os rumores e especulações que davam conta de um relacionamento amoroso com Ben Affleck, 17 após o fim do noivado, e partilhou uma fotografia a beijar o ator na rede social.

A publicação incluiu várias fotografias do seu 52.º aniversário, celebrado no sábado, mas no fim é possível ver a cantora a beijar um homem que, apesar de não estar identificado, é possível perceber que se trata de Ben Affleck.

“Bennifer” – como ficaram conhecidos pelos fãs – começaram a namorar no verão de 2002 e ficaram noivos em novembro do mesmo ano. Em setembro de 2003 cancelaram o noivado e anunciaram, na primavera de 2004, o fim da relação.

Recorde-se que ambos ficaram recentemente solteiros. Jennifer Lopez anunciou o fim do noivado com Alex Rodriguez em abril. Já Ben Affleck separou-se da atriz Ana de Armas em janeiro.