Wayne Rooney apanhado em fotos comprometoras com três mulheres num quarto de hotel

Imagens mostram as jovens nuas da cintura para baixo a mostrar o rabo ao ex-jogador e a dizer: 'Mooney Rooney'. O atual treinador do Derby County apresentou queixa na polícia, alegando que foi vítima de um esquema.





O inglês foi apanhado em fotos comprometoras com três mulheres num quarto de hotel em Manchester, no Reino Unido.

Wayne Rooney e vários amigos foram vistos no exclusivo clube noturno Chinawhite de Manchester, no sábado à noite, e terá sido aí que tudo começou.

O jornal britânico The Sun escreve que Rooney e as três jovens estiveram a dançar até madrugada e que depois o ex-internacional inglês se dirigiu com elas a um quarto de hotel, onde foram tiradas as fotos comprometedoras.



Numa das imagens vê-se Rooney adormecido numa cadeira, enquanto as três mulheres nuas da cintura para baixo lhe mostram o rabo e dizem: 'Mooney Rooney'.



Antes, ainda no clube noturno, pode ver-se o ex-jogador inclinado sobre uma das mulheres, num clima de intimidade.

Na sequência da divulgação das imagens, o treinador do Derby County apresentou queixa na polícia, alegando que foi vítima de um esquema.

Sublinhe-se que o Wayne Rooney é casado com Coleen Rooney desde 2008, com quem tem quatro filhos.