Velório de Otelo realiza-se hoje na Academia Militar e Funeral é amanhã em Alcabideche

Otelo Saraiva de Carvalho morreu na madrugada de domingo, dia 25 de julho. O corpo do antigo capitão de Abril, líder do COPCON e mentor das FP-25 será velado hoje, na Igreja da Academia Militar, em Lisboa, onde ficará em câmara ardente, a partir das 16h30 até às 22h30, segundo informou a Associação 25 de Abril.

Segue-se, na quarta-feira, o funeral, no crematório de Cascais, em Alcabideche, que será uma cerimónia mais restrita para familiares e amigos próximos, com a entrada feita pelo portão da Gomes Freire, anunciou em comunicado a Associação 25 de Abril, esta terça-feira.

O cortejo fúnebre parte às 12h30 da Capela da Academia Militar para Alcabideche, segundo avançou a funerária Servilusa.

Otelo Saraiva de Carvalho foi o principal estratega da Revolução do 25 de Abril, que, através do Movimento das Forças Armadas, pôs fim ao regime do Estado Novo e que abriu caminho para a democratização do país.

Depois do 25 de Abril, esteve envolvido no COPCON (Comando Operacional do Continente), durante o denominado Processo Revolucionário em Curso (PREC), fortemente associado à esquerda militar mais radical. Otelo foi também candidato presidencial em 1976 e em 1980.

Depois, juntou-se às denominadas Forças Populares 25 de Abril (FP-25 de Abril), uma organização terrorista que consumou vários atentados, que provocaram pelo menos 14 mortos, entre os quais um bebé de quatro meses de idade.

Em 1986, Otelo foi condenado a 15 anos de prisão por associação terrorista. Cinco anos depois recebeu um indulto, acabando por ver os seus crimes amnistiados em 1996, por proposta do então Presidente da República, Mário Soares. Uma decisão polémica e que foi dos principais temas de debate da história contemporânea de Portugal.