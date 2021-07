David Beckham e filhos surpreendidos pela polícia italiana durante as férias

A família Beckham está de férias na Costa Amalfitana, em Itália e foi surpreendida pela polícia italiana, depois de verem Cruz, de 16 anos, e Harper, de 10 anos a conduzir os seus jet-skis.

Segundo o The Sun, as autoridades marítimas pararam ao lado do iate do antigo capitão da seleção britânica para perceber se os filhos de Beckham estavam a conduzir as motas de águas, uma vez que em Itália existe idade mínima para tal.

“As crianças são muito pequenas. Devem ter 18 anos para praticar jet-ski em Itália”, indicou a fonte do The Sun, que disse ter assistido à conversa que durou cerca de 45 minutos. “Cruz e Harper tinham acabado de começar a fazer jet-ski e cinco minutos depois o barco da polícia chegou", detalhou.

Antes de falar com a polícia, David Beckham chamou os filhos, que estavam a usar colete salva-vidas. “A certa altura, eles pediram documentos, que David mostrou. Durante o interrogatório, a polícia reconheceu-o (...) Eles até pediram uma selfie", contou a mesma fonte.