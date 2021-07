Portugal tem mais de metade da população com a vacinação contra a covid-19 completa

O Alentejo é a região com a maior percentagem de vacinação completa. Faixas etárias acima dos 80 anos e dos 65 aos 79 anos contam já com 99% com pelo menos uma dose.





52% da população em Portugal – 5.389.935 pessoas – já está completamente vacinada contra a covid-19 e quase sete milhões (67%) já receberam pelo menos uma dose da vacina, segundo o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta terça-feira divulgado.

Em relação à vacinação por faixas etárias, a dos acima de 80 anos é a que tem mais pessoas vacinadas: 99% já tomaram a primeira dose e 96% já está totalmente imunizada.

Segue-se a faixa dos 65 aos 79 anos com também 99% da população vacinada com a primeira dose e 94% com ambas.

Cerca de 91% das pessoas com idades entre os 50 e os 64 anos também já foram inoculadas com a primeira dose e 82% com a segunda. Segue-se a faixa dos 25 aos 49 anos, com 72% da população com uma dose e 40% com duas.

A faixa etária dos 18 aos 24 anos conta já com 15% das pessoas vacinadas com uma dose e 9% com ambas.

Por fim, a faixa etária dos 0 aos 17 conta com 3.872 pessoas vacinadas com uma dose e 2.647 com a vacinação completa, o que representa, em ambos os casos, 0% da população.

O Alentejo é a região com a maior percentagem de vacinação completa: 58%. Seguem-se o Centro (56%), os Açores (53%), o Algarve (52%), Lisboa e Vale do Tejo (51%), Norte (51%) e a Madeira (50%).

No que diz respeito à vacinação com pelo menos uma dose, o Norte, Centro e Alentejo registam a mesma percentagem: 68%. Seguem-se o Algarve (67%), a Madeira (66%), Lisboa e Vale do Tejo (65%) e os Açores (61%).

Desde o início do processo de vacinação em Portugal, a 27 de dezembro de 2020, o país já recebeu 12.886.770 doses e utilizou 12.043.017, havendo assim cerca de 800 mil doses armazenadas por distribuir.