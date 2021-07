Lacerda Sales garante que "ninguém ficará por vacinar por falhas de vacinas"

António Lacerda Sales, secretário de Estado adjunto e da Saúde, garantiu, esta quarta-feira, que “a população portuguesa pode ficar descansada” porque “ninguém ficará por vacinar por questões de falhas de vacinas”.

As declarações de Lacerda Sales surgem após notícias de falta de segundas doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech. Questionado pela RTP, o governante afirmou que o país “tem tido vacinas para acorrer às necessidades” e que, graças aos esforços da task-force responsável pelo plano de vacinação e do Governo, é possível ter-se “cerca de 53% da população com esquema vacinal completo”.

No entanto, “prevendo que na primeira quinzena [de agosto] possa haver menos vacinas do que aquelas que estavam previstas”, Lacerda Sales reiterou: “recorremos a mecanismos europeus entre Estados, nomeadamente com a Hungria, com a Itália e com a Bulgária" que permitirão a "aquisição de perto de um milhão de vacinas que, seguramente, se houver alguma falta, aqui ou acolá, poderão colmatar essas falhas".

“Garantidamente que a população portuguesa pode ficar descansada, ninguém ficará por vacinar por questões de falhas de vacinas”, acrescentou. “A segunda dose [da Pfizer] não está em causa”.

Sobre a vacinação de jovens entre os 12 e os 15 anos, o secretário de Estado diz que cabe ao Governo “aguardar serenamente as diretrizes” da Direção-Geral da Saúde.

“Estamos preparados para vacinar as crianças, temos um tempo de oportunidade importante antes do ano letivo para o poder fazer. Agora temos de esperar pelas diretrizes da DGS”, sublinhou.