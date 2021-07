Laura Dutra, Michael Spencer e Bernardo Lopes distinguidos pela Academia

A Academia Portuguesa de Cinema anunciou, nesta quinta-feira, que os atores Laura Dutra e Michael Spencer, bem como o realizador Bernardo Lopes, vão ser distinguidos com os Prémios Nico, um galardão com o valor de mil euros, que pretende "reconhecer e incentivar novos talentos de profissionais cujo trabalho se destaque numa atividade relacionada com o cinema português", como se pode ler em comunicado.

A entrega do prémio realiza-se a 19 de setembro, na cerimónia dos Prémios Sophia 2021, no Casino Estoril, em Cascais.

'1986', 'Conta-me como foi' e o filme 'A impossibilidade de estar só' são algumas das séries e filmes onde atuou a luso-brasileira Laura Dutra.

Já Michael Spencer, natural de Cabo Verde, ficou conhecido após o papel desenvolvido no filme 'O fim do mundo' de Basil da Cunha, um retrato do bairro da Reboleira, na Amadora, filmado com a comunidade residente no mesmo.

Spencer foi ainda nomeado para o prédio de 'Melhor ator' nos Prémios Sophia 2021.

Bernardo Lopes, por sua vez, é também o autor de 'Moço', uma 'curta' nomeada aos mesmos prémios, e vencedora do Prémio Revelação no festival Caminhos do Cinema Português, em 2020.