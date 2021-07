29 de julho 2021

Meghan Markle traçou "um enorme plano antes de se casar com Harry"

Um especialista na família real britânica diz que Meghan Markle já sabia o impacto que casar com o príncipe Harry iria ter na sua vida. "Ela cresceu com muitas ambições" e "tornou-se num dos nomes mais conhecidos do mundo só por casar com alguém", disse.