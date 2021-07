A25A cria livro de condolências digital pela morte de Otelo Saraiva de Carvalho

Todas as pessoas que “pretendam expressar as suas condolências pelo falecimento do Capitão de Abril Otelo Saraiva de Carvalho” poderão fazê-lo através do e-mail secretaria@a25abril.pt.





A Associação de 25 de Abril (A25A) decidiu criar um livro de condolências digital pela morte de Otelo Saraiva Carvalho.

“Face às restrições que a situação de pandemia provocou, são muitas as pessoas que nos contactaram no sentido de lamentarem não terem podido expressar as suas condolências (aos familiares e à A25A) pelo falecimento de Otelo Saraiva de Carvalho (nomeadamente no livro de condolências existente na Capela onde se realizou o velório). Isso levou a A25A a criar um 'livro' de condolências digital.”, afirma a associação num comunicado, divulgado esta sexta-feira.

