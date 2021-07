Afinal as discotecas também podem reabrir portas este domingo

O primeiro-ministro afirmou, na quinta-feira após a reunião de Conselho de Ministros, que os bares e discotecas só poderiam voltar a abrir portas em outubro, no entanto pouco depois a informação viria a ser esclarecida: Os bares foram afinal incluídos na mesma data que a restauração.

Agora, sabe-se que também as discotecas que tenham CAE de bar podem reabrir a partir de amanhã.

As restrições serão as mesmas que as dos restaurantes e bares, ou seja podem podem ter mesas no interior com capacidade até seis pessoas e no exterior até dez.



Os clientes terão de permanecer sentados, sem dançar, e o encerramento é às 2h da manhã.

Para entrar nos espaços será necessário apresentar certificado de vacinação ou teste negativo.