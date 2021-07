Casamento de sonho em Roma

Kitty Spencer, sobrinha da princesa Diana, casou com o magnata da moda sul-africano Michael Lewis. A modelo, de 30 anos, usou três vestidos Dolce & Gabbana no dia ‘mais importante da sua vida’.





O casamento que mais tem dado que falar nos últimos dias foi protagonizado por Kitty Spencer, sobrinha da princesa Diana, e pelo bilionário sul-africano Michael Lewis. Com 32 anos de diferença de idades, a aristocrata e modelo, de 30 anos, e o empresário, de 62, disseram o ‘sim’ num cenário de sonho, no secular palácio italiano Villa Aldobrandini, na província de Roma, no último dia 24 de julho.

Mas não foi só o cenário idílico que tornou a cerimónia especial, com Kitty Spencer a tornar-se o centro das atenções, também pelos três looks usados durante o dia ‘mais importante da sua vida’. Embaixadora da Dolce & Gabbana e amiga próxima da dupla Domenico Dolce e Stefano Gabbana, foi a célebre marca italiana que ficou inteiramente responsável pelos visuais de Spencer, que subiu ao altar num impressionante vestido de alta-costura em renda branca, de inspiração vitoriana, feito à medida. Depois da cerimónia, a filha mais velha de Charles Spencer, irmão de Diana, optou por mudar-se, exibindo um vestido em organza, com flores e cristais.

Pela hora do jantar, trocou-se pela terceira e última vez, desta vez com um vestido cocktail bordado em prata e ouro. Com mais de dois anos de namoro, o casal havia anunciado o noivado em janeiro de 2020, com a relação discreta a pautar sempre esta união.

Depois da cerimónia luxuosa, porém, parecia haver apenas uma pergunta para a qual todos queriam resposta: afinal, quem é Michael Lewis? Nascido na África do Sul, mudou-se para Inglaterra na década de 1980. Nessa altura, o pai, Stanley Lewis, tornou-se acionista do Grupo Foschini, do qual Michael é chairman desde 2015. Lewis preside ainda a Histogenics Corporation, empresa ligada à saúde, a Strandbags Holdings Pty, ligada ao retalho, e a Oceana Investment Corp, ligada a investimentos internacionais.

Magnata da moda, o sul-africano casou-se agora pela segunda vez: em 1985 casou com Leola, a sua primeira mulher, com quem teve três filhos. Apesar do verdadeiro conto de fadas, entre os convidados notaram-se as ausências de alguns membros da família real, com destaque para os duques de Cambridge e de Sussex, Príncipe William e Kate Middleton e Harry e Meghan.